Centrale nucleare Beznau, ancora ritardata riattivazione reattore

Motivo del ritardo sono numerose supplementari analisi di materiale richieste dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) per il permesso della concessione di rimessa in esercizio, ha comunicato oggi Axpo. In giugno il gruppo che gestisce l'impianto aveva indicato come data il 31 ottobre.

Nonostante l'ulteriore ritardo Axpo è persuasa che non vi siano riserve relative alla sicurezza tecnica per il proseguimento dell'esercizio dell'impianto. Tutte le verifiche e analisi effettuate finora lo avrebbero ripetutamente confermato.

Il reattore 1 di Beznau è spento dal marzo del 2015, quando nell'ambito di una grande revisione sono state scoperte "irregolarità" (925 "microfessure") nel materiale della struttura primaria di contenimento. Recentemente nella placcatura in acciaio del contenitore sono state rilevate anche delle "incavature".

Il reattore 2, spento per la revisione lo scorso 18 agosto, è stato rimesso in servizio la notte scorsa. L'IFSN ha dato ieri il via libera. Il reattore è in buone condizioni e non c'è alcun motivo di impedirne la riaccensione, si leggeva sul sito internet dell'IFSN.