CEO in Svizzera: tanti stranieri e poche donne

L'età media dei direttori generali nella Confederazione è di 53 anni, contro i 56 che si registrano negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Francia e in Germania, mette in risalto la ricerca, che per la prima volta ha coinvolto anche la Svizzera.

Ai media riunitisi a Zurigo, Michael Oberwegner di Heidrick & Struggles, azienda specializzata nel reclutamento di quadri superiori, ha fatto notare come in Svizzera si venga promossi a CEO con più velocità rispetto a quanto accade in altri Paesi. Prima di prendere le redini di una società, negli States ci vogliono ad esempio una ventina d'anni di esperienza, mentre nella Confederazione ne bastano una dozzina. Il 60% di chi diventa numero uno lavorava già in seno all'azienda.

Il 49% dei CEO proviene dall'estero, una percentuale eccezionalmente alta che Oberwegner giustifica con la grande attrattiva di cui la Svizzera dispone agli occhi dei dirigenti, in quanto nazione sicura e conservatrice. A titolo di paragone, in Gran Bretagna il 40% è straniero, in Germania il 17%, negli Stati Uniti il 13% e in Francia il 10%.

Gli autori dello studio ritengono poi allarmante la bassa quota di donne alla guida di un gruppo svizzero: sono di sesso femminile solo il 2% dei CEO. Lo stesso tasso è comunque stato osservato anche in Francia, mentre sono ancora più rare le tedesche al vertice (1%). Meglio va invece alle americane (8%). Heidrick & Struggles auspica un innalzamento di queste quote, in quanto ritiene che una squadra dirigenziale eterogenea abbia più possibilità di prendere decisioni equilibrate.

Lo studio rivela inoltre che il 91% dei direttori generali in Svizzera ha conseguito un master o un dottorato, titolo di studio di cui dispongono invece poco meno del 70% dei numeri uno statunitensi e tedeschi.