Cervino: recuperati 2 spagnoli bloccati su versante italiano

I soccorritori hanno accompagnato i due malcapitati a una quota più bassa. A circa 3000 metri, al Sasso dello zucchero, sono stati raggiunti dall'elicottero che li ha portati Cervinia (I).

Durante un contatto radio, ieri, i due hanno riferito che un loro compagno di scalata è morto, ma ancora non è stato possibile recuperarne il corpo. L'allarme era scattato mercoledì, quando erano bloccati a 4400 metri di quota sulla scala Jordan, probabilmente per un problema a una corda. I soccorsi sono stati ostacolati dal maltempo.

I due alpinisti tratti in salvo sono in discrete condizioni di salute e non hanno bisogno di essere portati in ospedale. Lo ha stabilito il medico dell'elisoccorso che li ha visitati. Condotti nella caserma del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, hanno trovato un pasto caldo e hanno fornito le prime testimonianze.

Il loro compagno di scalata, hanno detto, è morto dopo essere precipitato nei pressi della scala Jordan mentre sulla montagna imperversava il maltempo.