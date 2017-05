CF: 642,3 milioni per le costruzioni civili della Confederazione

La Confederazione dovrebbe sborsare 642,3 milioni di franchi per le costruzioni civili. Il Consiglio federale ha chiesto oggi al Parlamento di stanziare questa somma.

Tra i progetti principali figurano il nuovo centro per richiedenti asilo di Balerna/Novazzano e l'estensione del Centro sportivo di Tenero.

Ai nuovi centri federali per richiedenti asilo - previsti a Balerna/Novazzano, Basilea, Embrach (ZH), Kappelen (BE) e Zurigo - saranno destinati complessivamente 238,3 milioni di franchi. A quello ticinese andranno 62,8 milioni.

Il centro sottocenerino avrà una capienza di 350 letti e darà lavoro a 105 persone. Il terreno, che appartiene attualmente alle FFS, è situato su due parcelle situate nei comuni di Balerna e Novazzano. Il calendario prevede una pianificazione fino al 2018 e l'inizio dei lavori di costruzione l'anno successivo. L'apertura dovrebbe avvenire nel 2021.

Il credito comprende ulteriori 208 milioni destinati ad altre opere. Di questi, 45,1 milioni sono destinati al Centro sportivo di Tenero. Qui è prevista l'edificazione di un nuovo edificio che ospiterà una palestra, un ristorante da 400 posti, spazi amministrativi e una nuova entrata principale.

Il messaggio 2017 sugli immobili civili prevede pure un credito d'impegno di 196 milioni destinato all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) - l'organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del 1° pilastro - di Ginevra. Questa somma verrà utilizzata per pagare il contratto di locazione della sede dell'UCC per il prossimo ventennio. Verranno peraltro concentrati i suoi uffici in un'unica sede.