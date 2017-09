CF: abolite tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dei trasporti

Dal primo gennaio 2018, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) rinuncerà alla riscossione di tasse forfettarie annue per la vigilanza delle imprese di trasporto pubblico. Da quella data, fatturerà le sue prestazioni per mezzo di emolumenti specifici.

Le imprese di trasporto beneficeranno in totale di uno sgravio di 400'000 franchi all'anno, si legge in una nota governativa odierna.

Il Consiglio federale ha posto in vigore, con effetto al primo gennaio, il testo rivisto dell'ordinanza sugli emolumenti. Finora l'UFT, per le attività di sorveglianza quali i controlli tecnici e operativi, fatturava importi forfettari annui alle imprese di trasporto.

Questa pratica deve essere abbandonata a causa della mancata approvazione di una base legislativa per le tasse di vigilanza durante la consultazione sul progetto per l'Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria (OIF). La proposta era stata respinta con la motivazione che la sorveglianza è uno dei compiti generali dello Stato.

Al suo posto, verranno introdotti emolumenti forfettari o calcolati in funzione della spesa provocata per gli esami dei conducenti di battelli e per i pareri rilasciati dall'UFT nelle procedure per le licenze di costruzione rette dal diritto cantonale e comunale, precisa ancora la nota.