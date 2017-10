CF: adeguamento TARMED in vigore da gennaio come previsto

Le modifiche al tariffario medico (TARMED) per le prestazioni ambulatoriali presentate in agosto dal Consiglio federale potranno entrare in vigore come previsto all'inizio del 2018. Lo stesso governo ha formalmente adottato oggi le pertinenti modifiche d'ordinanza.

Grazie a questo intervento si prevedono risparmi per 470 milioni di franchi l'anno, pari a circa l'1,5% dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'attuale tariffario è infatti ritenuto superato. Ma poiché medici, ospedali e casse malattia non sono riusciti a trovare un terreno d'intesa si è reso necessario un intervento del Consiglio federale.

In agosto, il ministro della sanità Alain Berset aveva sottolineato come certe prestazioni fossero sopravvalutate e che in taluni casi il tariffario non venisse più adeguato dagli anni '90 nonostante i progressi della tecnica che rendono certi interventi meno complicati.

Per questo motivo le tariffe sono state corrette - in particolare per alcuni specialisti - verso il basso. In futuro, inoltre, la formazione specialistica post laurea non sarà più motivo per imporre tariffe maggiorate. Da questo cambiamento dovrebbero trarre beneficio i pediatri e i medici di famiglia che vedono rivalutate le rispettive prestazioni.

Un ultimo elemento sul quale è intervenuto il Consiglio federale riguarda la fatturazione abbassando il tempo per ogni consultazione. Eccezioni sono in ogni caso previste per i bambini, gli anziani e i pazienti che soffrono per esempio di disturbi psichiatrici.

L'esecutivo è anche intervenuto nella struttura tariffale concernente la fisioterapia. Il motivo è lo stesso: i partner non si sono accordati su una struttura tariffale comune.

Le tariffe in vigore dal prossimo anno si basano su quelle attuali. Il governo auspica comunque che i partner tariffali riescano a trovare un'intesa entro settembre 2018.