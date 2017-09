CF: approvato aumento preventivo da 106,9 milioni

Le Camere saranno chiamate in dicembre ad approvare questo supplemento che riguarda principalmente misure concernenti il personale.

Il credito più cospicuo concerne le misure decise dal governo per attenuare le conseguenze dell'abbassamento del tasso d'interesse tecnico presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA). Questa flessione comporterà a sua volta un calo dell'aliquota di conversione all'età di 65 anni dall'attuale 5,65% al 5,09%. Le prestazioni dovrebbero così diminuire del 10% circa per gli assicurati attivi.

La decisione era stata presa l'11 maggio 2017 dalla Commissione della cassa di PUBLICA a causa del perdurare del basso livello dei tassi d'interesse, ricorda il governo. Per limitare la diminuzione delle prestazioni ha quindi deciso di procedere con un versamento unico di 160 milioni sugli averi di vecchiaia e con un aumento dei contributi di risparmio.

Una prima parte dei mezzi finanziari necessari (60,0 milioni) viene chiesta oggi alle Camere federali con la seconda aggiunta al preventivo. Gli altri figureranno nei preventivi dei prossimi due anni. In questo modo il calo delle prestazioni potrà essere limitato ad un massimo del 5% il governo vuole

In data odierna l'esecutivo ha anche chiesto 32 milioni per soddisfare i contributi obbligatori all'allargamento dell'UE. La somma si giustifica col fatto che taluni progetti vengono sviluppati ulteriormente o prorogati, e dunque i versamenti pianificati nel 2016 divengono in parte esigibili soltanto nel 2017. I mezzi finanziari stanziati con il preventivo non sono dunque sufficienti per coprire queste uscite.

Da notare anche che un importo di 5,2 milioni ha potuto essere compensato con altri crediti iscritti a preventivo. Di conseguenza le maggiori uscite effettive risultano essere di 101,7 milioni. Ciò corrisponde a un aumento delle spese dello 0,1%.