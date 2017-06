CF: badanti, regolamentare assistenza ad anziani

Lo si apprende da una nota odierna del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

Nella Confederazione vi sarebbero circa 10'000 badanti pendolari, la maggior parte delle quali viene in Svizzera per 2-4 settimane per assistere a domicilio una persona anziana. Successivamente queste badanti rientrano nel loro Paese per un periodo altrettanto lungo, per poi ritornare in Svizzera e rioccupare lo stesso posto di lavoro, spiega il DEFR. Stando alle stime questo modello assistenziale riguarderebbe attualmente circa 5000 anziani.

Ieri l'esecutivo ha perciò incaricato il DEFR di elaborare, insieme ai Cantoni, un modello di contratto normale di lavoro cantonale per l'assistenza a domicilio degli anziani. In questo modo si vogliono stabilire disposizioni minime per il conteggio delle ore di presenza in base alle esigenze dei pazienti.

Inoltre, si dovranno elaborare e diffondere adeguatamente le informazioni necessarie affinché le badanti pendolari conoscano i loro diritti, i prestatori di servizi i loro obblighi, i clienti e i loro familiari le condizioni quadro giuridiche per questo tipo di assistenza, precisa il DEFR.

Il governo è giunto alla conclusione che, a seconda del tipo di regolamentazione, i costi aggiuntivi oscillerebbero tra i 70 e i 500 milioni di franchi all'anno. Alla luce dello sviluppo demografico, inoltre, queste spese aumenterebbero del 50% entro il 2030. Adottando ad esempio la variante minima, l'incremento dei costi sarebbe di 1200 franchi per singolo rapporto di assistenza.

I prestatori di servizi interpellati hanno confermato che addebiteranno ai clienti gli eventuali costi supplementari, si legge nella nota. Ciò comporterebbe inoltre prestazioni Spitex più onerose a carico delle casse malati e costringerebbe molti anziani a ripiegare sulle case di cura perché non più in grado di permettersi una badante.

Per quanto concerne le cure a lungo termine in generale, il Dipartimento federale dell'interno sta attuando un apposito pacchetto di misure insieme ai Cantoni.