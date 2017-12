CF: Berna continuerà a finanziare il Fondo mondiale per l'ambiente

La Svizzera continuerà a finanziare il Fondo mondiale per l'ambiente (GEF). Lo ha deciso nella sua seduta odierna il Consiglio federale, conferendo alla delegazione elvetica il mandato per negoziare le somme da destinare a questo organo.

Il GEF è una delle principali fonti di finanziamento di progetti ambientali, ricorda il governo in una nota, sottolineando la sua importanza nei Paesi in via di sviluppo. Un terzo circa dei fondi stanziati è destinato a misure nel settore climatico.

La Svizzera finanzia il GEF sin dal 1991. Il fondo viene alimentato ogni quattro anni, e nel 2018 lo sarà per la settima volta. I relativi negoziati si concluderanno in aprile.