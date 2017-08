CF: bus Ticino-Malpensa, no concessione per concorrenza treno

È quanto indica oggi il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza di Lorenzo Quadri (Lega/TI) sul non rinnovo, a fine 2017, delle concessioni per il trasporto su gomma.

La decisione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT) si basa sulle pertinenti prescrizioni di legge, scrive il governo, ricordando che il rilascio di un'autorizzazione può essere respinto "nel caso in cui il servizio in questione pregiudichi seriamente l'esistenza di un analogo servizio pubblico".

A partire dal cambio di orario 2017, "i treni della S50 viaggeranno ogni ora da Bellinzona all'aeroporto della Malpensa via Lugano - Mendrisio - Varese", aggiunge l'esecutivo. La decisione di limitare i trasporti con autobus vale comunque solamente per le offerte parallele alla tratta ferroviaria, viene sottolineato. "In linea di principio non è escluso che le imprese di linee autobus possano offrire altri collegamenti."

Nella sua risposta, il Consiglio federale si dice infine "convinto che la nuova offerta su rotaia migliorerà in generale, e in particolar modo per i turisti, i collegamenti fra il Ticino e l'aeroporto della Malpensa".