CF: diminuire consumo di pesticidi nell'agricoltura

Il piano mira a ridurre del 30% l'utilizzo di prodotti fitosanitari e del 25% quello di pesticidi entro il 2027. I prodotti che si degradano lentamente nel terreno andranno inoltre utilizzati "con maggiore parsimonia". In questo modo l'agricoltura svizzera si distinguerà per la produzione di alimenti sostenibili, sostiene l'esecutivo.

Più in generale, l'impiego di tecniche moderne, come robot e droni, contribuirà a limitare le applicazioni e le emissioni di prodotti fitosanitari. Per la difesa delle colture e dei raccolti andranno sviluppate strategie alternative, come ad esempio la selezione di varietà robuste.

Una rinuncia totale ai pesticidi oggi non è tuttavia possibile. Senza protezione fitosanitaria la produzione di derrate alimentari dell'agricoltura svizzera sarebbe nettamente inferiore.

I requisiti qualitativi di frutta, verdura e fiori oggi sono inoltre molto elevati e i produttori spesso non possono fare altro che proteggere le loro colture e il loro raccolto dalle possibili perdite di qualità ricorrendo a prodotti chimici, ricorda il governo.

I consumatori possono però contribuire a ridurne le applicazioni mostrando maggiore tolleranza nei confronti della qualità e dell'aspetto estetico degli alimenti. Bisognerebbe inoltre acquistare frutta e vini di varietà meno sensibili alle malattie.

Il punto della situazione verrà fatto tra sei anni quando un rapporto indicherà quali progressi saranno stati conseguiti e quali misure dovranno essere adeguate.