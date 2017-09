CF: formazione professionale superiore, contributi federali

Lo ha deciso oggi il Consiglio federale approvando la modifica della pertinente ordinanza. I rimborsi arriveranno fino al 50% dei costi.

L'introduzione di contributi serve ad adeguare l'onere finanziario degli studenti del livello terziario, a creare un tipo di finanziamento uniforme a livello nazionale per coloro che partecipano ai corsi di preparazione e a coprire in parte il fabbisogno di professionisti qualificati, si legge in un comunicato governativo.

Con il nuovo sistema di finanziamento orientato alla persona il contributo viene versato direttamente a coloro che hanno frequentato un corso di preparazione a un esame federale di professione o professionale federale superiore e che hanno sostenuto l'esame.

Ai partecipanti verrà rimborsato il 50% dei costi computabili dei corsi, fino a un massimo di 9'500 franchi per gli esami federali di professione e di 10'500 franchi per quelli professionali superiori. Il contributo potrà essere richiesto dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito. In alcuni casi si potrà chiedere un finanziamento anticipato.

Al contempo, il Consiglio federale ha previsto, sempre per il 2018, l'entrata in vigore di una nuova ordinanza sui sistemi di informazione nel campo della formazione professionale e delle scuole universitarie. Questa crea i presupposti per il trattamento elettronico delle domande di contributi di coloro che si preparano agli esami federali, ma anche per l'elaborazione dei dati personali nell'elenco delle professioni e delle richieste di riconoscimento di diplomi e certificati esteri nell'ambito della formazione professionale e delle scuole universitarie.