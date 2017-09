CF: Ignazio Cassis al Dipartimento degli affari esteri

È quanto indica una nota odierna diramata al termine della riunione settimanale del Consiglio federale.

Nessuna sorpresa quindi nella ripartizione dei Dipartimenti, benché i media avessero negli ultimi giorni ventilato la possibilità che Alain Berset potesse lasciare gli Interni per andare agli Esteri.

Ricordiamo che il consigliere federale Berset è atteso a un importante appuntamento elettorale questa domenica: si vota infatti sulla riforma Previdenza 2020, uno dei dossier più importanti - e scottanti - di questo quadriennio.

"È per me un onore - ha dichiarato intanto il Consigliere federale eletto Ignazio Cassis stando a una nota odierna della cancelleria federale - rappresentare la Svizzera, le sue istituzioni, il suo sistema democratico e le sue diverse culture sul piano internazionale".

"Nutro grande rispetto - ha aggiunto - per questo compito di responsabilità nell'ambito della politica estera e sono felice di ricoprire presto questa carica".

Il neoeletto Cassis ha deciso di stilare un bilancio sulla sua attività quale Consigliere federale dopo circa cento giorni dalla sua entrata in funzione, così come indicato mercoledì scorso durante la sua prima conferenza stampa. Durante questo periodo si preparerà ai suoi futuri compiti e non rilascerà dichiarazioni in merito.

Tra i dossier sensibili che attendono il neoeletto figurano le relazioni con l'Unione europea. Al momento "è fermo ai box" il famoso accordo istituzionale con Bruxelles che dovrebbe permettere alla Svizzera una ripresa automatica del diritto europeo negli ambiti coperti dagli accordi bilaterali.

Cassis non si è esposto granché sull'argomento, limitandosi ad affermare che la Svizzera intende preservare la propria sovranità e non ne vuole sentir parlare di "giudici stranieri". Va rammentato che l'impasse su questo tema non è estranea alle dimissioni di Didier Burkhalter dall'esecutivo.