CF: impatto ambientale Amministrazione, obiettivo raggiunto

Negli ultimi dieci anni la diminuzione dell'impatto ambientale dell'Amministrazione federale è stata superiore (-26,9%) a quanto chiedeva il Consiglio federale (-10%), afferma un rapporto pubblicato oggi. Il governo vuole tuttavia che la Confederazione diventi ancora più ecologica.

Nel 2007, il governo ha chiesto di ridurre, entro il 2016, l'impatto ambientale delle unità RUMBA del 10% per collaboratore rispetto al 2006. Il Rapporto ambientale 2006-2016, di cui il Consiglio federale ha preso atto oggi, dimostra come l'obiettivo sia stato ampiamente superato.

I vari dipartimenti, la Cancelleria federale, i Servizi del Parlamento, il Ministero pubblico della Confederazione e i tribunali federali, dal 2006 a oggi, hanno ridotto il loro consumo di energia termica del 39%, quello dell'energia elettrica e acqua del 29% e della carta del 40%.

Nel periodo in rassegna sono invece aumentati i viaggi in aereo (+19%) e in treno (+13%) "a causa dei maggiori impegni internazionali".

Per il governo vi è ancora un certo potenziale di miglioramento. Per questo motivo il Consiglio federale ha stabilito che, entro fine 2019, l'impatto ambientale complessivo andrà ridotto del 30% rispetto ai valori del 2006. Inoltre le emissioni di gas ad effetto serra dovrebbero diminuire del 40%. Uno sforzo in tal senso dovrebbe essere fatto in particolare durante i viaggi di servizio, si sottolinea nel rapporto.