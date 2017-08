CF: legge su attività informative in vigore dal primo settembre

La LAIn, che disciplina in particolare i compiti del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), era stata approvata dal Parlamento il 25 settembre 2015 e un anno dopo anche popolo e Cantoni l'hanno appoggiata.

Essa crea le premesse per un'individuazione tempestiva di minacce e pericoli al fine di proteggere la Svizzera e in situazioni particolari può anche essere utile per tutelare interessi nazionali - protezione di infrastrutture critiche, della piazza industriale, economica e finanziaria oppure nel caso di rapimenti di cittadini svizzeri all'estero, ricorda l'esecutivo in una nota odierna.

L'entrata in vigore della LAIn comporta una revisione totale del disciplinamento a livello di ordinanza. A tal fine sono previste tre ordinanze: sulle attività informative (OAIn), sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del SIC (OSIM-SIC) e riguardo la vigilanza sulle attività informative (OVAIn). Dall'11 gennaio 2017 al 16 aprile l'OAIn e l'OSIM-SIC sono state poste in consultazione.

I Cantoni, così come la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia, hanno appoggiato in modo unanime i progetti preliminari. Le proposte di adeguamento sono state considerate "nel limite del possibile", indica il governo.

Le Commissioni della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e del Nazionale hanno preso atto del fatto che si è tenuto conto delle raccomandazioni espresse e rinuncia a formulare proposte di modifica all'attenzione del Consiglio federale. Si dichiarano quindi favorevoli a un'entrata in vigore rapida della LAIn e delle relative ordinanze.