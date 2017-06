CF: lotta al riciclaggio, nuove misure in vista

Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento delle finanze (DFF) di elaborare un progetto che andrà in consultazione.

Il 7 dicembre dell'anno scorso il GAFI ha pubblicato il quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera, in cui riconosce la buona qualità del dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel contempo però ha individuato delle debolezze nella legislazione e nella sua efficacia, formulando raccomandazioni.

Proprio per questo la Svizzera è attualmente sottoposta a una procedura di monitoraggio e nel febbraio del 2018 dovrà presentare al GAFI il suo primo rapporto in merito. Le carenze riscontrate nell'ambito della legislazione devono essere colmate entro tre anni. Inoltre, dopo cinque anni la Svizzera sarà sottoposta a una verifica successiva in relazione al miglioramento dell'efficacia.

Il DFF ha esaminato le parole del GAFI ed è stato incaricato di elaborare un progetto da porre in consultazione entro fine anno che permetta di attuare alcune delle raccomandazioni più importanti. In particolare, il Consiglio federale propone di introdurre obblighi di diligenza secondo la legge sul riciclaggio di denaro per determinate attività che non rientrano nel campo degli intermediari finanziari.

Occorreranno inoltre misure per aumentare la trasparenza nel settore delle associazioni. Sono previsti anche adeguamenti in relazione ai commercianti di metalli preziosi e di pietre preziose, all'acquisto di vecchi metalli preziosi come pure nell'ambito del sistema di comunicazione.

Ulteriori misure riguardanti la prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata saranno attuate in particolare nel quadro di un progetto di legge del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La procedura di consultazione su questo progetto è stata avviata il 21 giugno.

Per eliminare le lacune più importanti rilevate sarà inoltre necessario adeguare l'ordinanza FINMA del 3 giugno 2015 sul riciclaggio di denaro, la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche e i regolamenti degli organismi di autodisciplina.

Il Consiglio federale ha pure preso conoscenza del rapporto sui rischi nel settore degli organismi senza scopo di lucro elaborato dal gruppo di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel rapporto vengono proposte misure per migliorare la trasparenza di fondazioni e associazioni.