CF: migliorare attrattiva servizio militare, specie per donne

È uno dei progetti in corso di studio in seno al Dipartimento federale della difesa, come indica un rapporto adottato oggi dal Consiglio federale.

Il documento in questione risponde a due postulati della commissione della politica di sicurezza nel Consiglio nazionale, inoltrati nel gennaio scorso, mediante i quali si domanda al Consiglio federale come rendere più attrattivo il servizio militare e in che modo rimediare alla carenza di ufficiali.

Parte delle richieste formulate dai due atti parlamentari sono già in fase di realizzazione oppure lo saranno con la nuova riorganizzazione dell'esercito che entrerà in vigore nel 2018, indica una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Circa l'attrattiva del servizio militare, secondo il DDPS il potenziale degli uomini e delle donne deve essere sfruttato in maniera ottimale, permettendo a questi ultimi di impiegare le proprie competenze civili durante il servizio militare. Ciò significa che anche persone che una volta sarebbero state scartate, dovrebbero poter venir impiegate in maniera più consona alle loro qualità affidando loro mansioni meno pesanti. Una prima valutazione sarà possibile solo nel 2019.

Circa le giornate informative per le ragazze, attualmente in alcuni Cantoni queste ultime possono parteciparvi su base volontaria. In seno al DDPS si sta pensando di renderle obbligatorie a tutte le donne, informandole sulla politica di sicurezza in generale e sulla possibilità di carriera in seno all'esercito a livello di truppa, protezione civile e Croce rossa.

L'Ulteriore sviluppo dell'esercito prevede inoltre la possibilità di conciliare meglio scuola reclute e formazione mediante la concessione di giorni di congedo o il frazionamento dell'istruzione reclute per motivi professionali o famigliari. Il nuovo sistema prevede anche il riconoscimento civile della formazione militare (vedi conducenti di veicoli pesanti o formazione quale soldato sanitario).

Misure simili sono previste anche per i futuri quadri, ossia per coloro che optano per l'avanzamento. Come detto vi è carenza di ufficiali di milizia. Anche per loro vi è la possibilità per esempio di far riconoscere a livello accademico - mediante punti ETCS - determinate formazioni ricevute durante il periodo di istruzione.