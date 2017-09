CF: migliorare la lotta alla cybercriminalità

Per questa ragione ha approvato oggi la revisione dell'ordinanza sui domini Internet (ODIn), le cui nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo primo novembre.

Il testo permette di bloccare gli indirizzi di siti che tentano di adescare chi naviga su Internet o che diffondono software dannosi, ma anche quelli che favoriscono indirettamente tali attività, si legge in un comunicato governativo odierno.

Inoltre, vengono definite con chiarezza le condizioni alle quali è autorizzata l'analisi del traffico diretto verso questi siti, in particolare per identificare i computer infetti e informare le vittime. Infine, viene anche conferita al Consiglio federale la facoltà di stabilire una cerchia di possibili titolari di nomi di dominio .swiss.

Secondo quanto sostenuto nella nota, le disposizioni sul tema entrate in vigore nel 2010 hanno ottenuto buoni risultati, tanto che i domini elvetici sono fra i più sicuri al mondo. Le strategie legate ai crimini informatici sono però in continua evoluzione e per rispondervi si è reso necessario un adeguamento dell'ODIn, anche per integrare le raccomandazioni dell'organismo mondiale Internet corporation for assigned names and numbers (ICANN).

Con l'entrata in vigore delle nuove norme saranno considerate tutte le casistiche nelle quali un nome di dominio è utilizzato per appropriarsi di dati sensibili (phishing) o per la diffusione di software dannosi (malware). Si potranno quindi bloccare siti .ch o .swiss che, pur senza partecipare direttamente alle attività illecite, le favoreggiano o ne permettono il transito. Sarà anche possibile rifiutare l'attribuzione .ch o .swiss in caso di sospetto impiego non conforme alla legge.

Per quel che riguarda il .swiss, rimane vietata l'attribuzione a persone fisiche. Il dominio si è infatti affermato nei primi due anni di funzionamento come una vetrina delle aziende e delle istituzioni svizzere.