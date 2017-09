CF: nuova legislazione sull'alcol in vigore il 1° gennaio 2018

Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale, precisando che il mercato dell'etanolo verrà probabilmente liberalizzato dal 2019.

La nuova divisione Alcol e tabacco della Direzione generale delle dogane (DGD) sarà insediata nel 2018 a Delémont. Alcosuisse, il centro competente per il commercio di alcool puro e di etanolo, non entrerà invece a far parte dell'AFD, ma sarà privatizzato. Il processo di vendita è in corso.

Attualmente Alcosuisse acquista etanolo all'estero e lo trasforma per oltre 1000 clienti in Svizzera. Strettamente legata alla liberalizzazione dell'etanolo, la sua privatizzazione dovrebbe consentire alla Confederazione di ritirasi da questo mercato.

Con il monopolio dell'importazione di etanolo, introdotto con la legge del 1886, la Confederazione intendeva lottare contro l'abuso di alcool in seno alla popolazione svizzera. Da allora le cose sono cambiate.

L'imposizione di altri beni di consumo - come oli minerali, birra - fornisce oggi meccanismi di regolazione economica meno incisivi e più adeguati. La Svizzera è inoltre il solo Stato europeo che dispone ancora di un monopolio dell'importazione di etanolo.