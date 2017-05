CF: partecipazione Svizzera all'Expo 2020 di Dubai costerà 15 mio

Il Consiglio federale ha trasmesso oggi al Parlamento per approvazione un messaggio in tal senso.

La partecipazione della Confederazione all'evento, il cui tema è "Unire le menti, creare il futuro", dovrà consentire di far conoscere meglio in tutta la regione i punti forti elvetici, in particolare nei campi della formazione, della ricerca, dell'innovazione e dell'economia. L'Expo 2020 offrirà inoltre l'opportunità di trasmettere a un pubblico internazionale i valori svizzeri, si legge in una nota governativa odierna.

Vista la situazione delle finanze federali, l'esecutivo ha tuttavia deciso di destinare all'esposizione universale un budget complessivo di "soli" 14,84 milioni di franchi, rispetto ai 24 milioni concessi per l'Expo 2015 a Milano. Inoltre, la parte coperta dagli sponsor, che per Milano era di pressapoco un terzo, viene portata ad almeno il 50% (7,5 milioni di franchi).