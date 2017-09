CF, premi 2018: aumento meno marcato della media, ma preoccupante

Tutte le parti in causa devono fare il possibile per contenere questa evoluzione. In conferenza stampa a Berna, Berset ha sottolineato che se i premi aumentano (+4%) più dei costi sanitari (+3,8% nel 2016) è perché alcune casse devono ricostituire le riserve o devono recuperare le lacune visto che i premi negli anni scorsi erano stati fissati a livello troppo basso. Questi due fattori rappresentano circa un punto percentuale dell'aumento annunciato.

Solo alla fine dell'anno ci si rende conto se i premi erano insufficienti e se è necessario correre ai ripari, ha spiegato Pascal Strupler, direttore dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'incremento più marcato nei cantoni romandi è dovuto ad un maggiore peso di assicuratori che hanno fissato premi troppo bassi o devono accantonare soldi. Le nette disparità fra cantoni - ha aggiunto Berset - sono dovute a molteplici fattori come la struttura per età della popolazione o la densità dell'offerta medica.

Berset ha ricordato che il nuovo tariffario medico Tarmed, che entrerà in vigore dal prossimo anno, permetterà risparmi per 470 milioni di franchi l'anno. "Abbiamo chiesto agli assicuratori di tenerne conto nel calcolo dei premi per il prossimo anno", ha detto il consigliere federale pur riconoscendo che è difficile sapere come le casse hanno applicato questa raccomandazione. "Senza questo fattore, l'aumento avrebbe potuto superare il 5%", ha aggiunto.

"La revisione del Tarmed permette di ridurre i costi di alcune prestazioni e di eliminare i falsi incentivi", ha detto il ministro della sanità. Per evitare una crescita ingiustificata del volume delle prestazioni mediche, è previsto un monitoraggio in collaborazione con i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.

La nuova regolamentazione per la compensazione dei rischi, applicata dallo scorso anno, ha anch'essa avuto un effetto positivo, ha sottolineato Strupler. Il sistema è stato migliorato tenendo conto di più fattori e questo ha permesso di riequilibrare i premi fra assicuratori, ha aggiunto.