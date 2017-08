CF: prevista eccedenza 500 milioni per Confederazione nel 2017

La differenza è dovuta a maggiori entrate (+0,4 mia.), in particolare a quelle provenienti dalla distribuzione dell'utile della Banca nazionale svizzera (BNS), e a minori uscite grazie alla disciplina budgetaria (-0,4 mia.), si legge in un comunicato odierno.

La quota della Confederazione sulla distribuzione della BNS è risultata di 243 milioni superiore all'importo preventivato (333 milioni). Per quanto concerne le entrate fiscali, le correzioni delle stime grosso modo si compensano. Il prodotto dell'imposta federale diretta dovrebbe superare di 0,6 miliardi i valori di preventivo. Le entrate dell'imposta sul valore aggiunto sono tuttavia risultate inferiori di 0,4 miliardi poiché il prodotto interno lordo (PIL) ha registrato un aumento inferiore alle attese.

Nelle uscite ordinarie si profila una diminuzione di 0,4 miliardi (-0,5 %) rispetto ai valori del preventivo. Ciò è da ricondurre principalmente a perdite su debitori in ambito di imposta sul valore aggiunto (-105 milioni), alle prestazioni della Confederazione a favore dell'AI (-50 milioni) e alla percentuale IVA a favore dell'AVS (-29 milioni).

Mentre nel preventivo non era iscritta nessuna entrata straordinaria, attualmente per il 2017 se ne prevedono per 189 milioni, risultanti dalla liquidazione concordataria di Swissair (78 milioni), dalla confisca di utili da parte della FINMA presso diverse banche (12 milioni) e dalle multe comminate dalla Commissione della concorrenza a diversi istituti bancari per manipolazione del mercato (99 milioni).

In totale, il risultato sarà quindi di circa 0,7 miliardi migliore di quanto previsto. La proiezione è in ogni caso una stima basata sui dati disponibili a fine giugno ed è sottoposta a grandi incertezze, viene sottolineato nella nota.