CF: ridurre e rendere più flessibili canoni d'acqua

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione una revisione transitoria della legge sulle forze idriche proponendo la riduzione del canone massimo annuo, per il periodo 2020-2022, dagli attuali 110 franchi per chilowatt lordo a 80 franchi. Cantoni e Comuni dovrebbero incassare 150 milioni di franchi l'anno in meno.

A partire dal 2023 il regime transitorio verrà sostituito da un modello flessibile, con un'aliquota massima del canone annuo composta da una parte fissa e da una parte variabile, dipendente dal prezzo di mercato.