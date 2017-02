CF sostiene telelavoro, ma non necessarie leggi per promuoverlo

Il Consiglio federale, rispondendo a un'interpellanza di Manfred Bühler (UDC/BE), sottolinea l'importanza del telelavoro in seno all'Amministrazione federale e alle grandi aziende parastatali. Non ritene tuttavia necessario legiferare per favorire il suo sviluppo.