CF: strategia energetica, costi immobiliari deducibili in tre fasi

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione, fino al 16 novembre, la revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili per l'attuazione della Strategia energetica 2050.

Si prevede in particolare la possibilità di operare deduzioni fiscali riportabili sino a tre periodi consecutivi per gli investimenti volti al risparmio energetico.

Sono considerate spese deducibili fiscalmente quelle relative allo smontaggio di installazioni nonché alla demolizione, allo sgombero e allo smaltimento di rifiuti edili, si legge in una nota odierna dell'esecutivo.

Per contro, non sono deducibili in particolare le spese di risanamento del suolo contaminato, di spostamenti di terreni, di dissodamenti, di lavori di livellamento né le spese dei lavori di scavo in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. I costi di demolizione possono essere presi in considerazione fiscalmente soltanto nel caso in cui lo stabile di sostituzione è edificato, entro un congruo termine, sul medesimo fondo.

L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista il primo gennaio 2020.