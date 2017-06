CF: telefonia mobile, passo avanti verso introduzione tecnologia 5G

Il Consiglio federale ha approvato oggi la ratifica degli Atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (CMR-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) che si è tenuta a Ginevra a fine 2015.

In questo modo, spiega il governo in una nota, vengono poste le basi per rispondere alla crescente domanda di frequenze nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, soprattutto in vista dell'introduzione del 5G.

Gli Atti finali gettano inoltre le basi per una nuova valutazione del Piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF). Questo strumento è "essenziale per la pianificazione delle frequenze di radiocomunicazione a livello nazionale", afferma ancora l'esecutivo.