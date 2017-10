CF: trapianti, legge che precisa condizioni in vigore da 15.11

Le nuove disposizioni della Legge sui trapianti - che precisano le condizioni relative al dono di organi (non solo delle persone decedute, ma anche tra persone vive) - entreranno in vigore il 15 novembre.

Il prelievo di organi continuerà ad essere possibile soltanto in caso di consenso esplicito del donatore o dei suoi famigliari.

Durante i dibattiti, il Parlamento aveva infatti bocciato l'introduzione del principio del "consenso presunto". Questo principio potrebbe però presto tornare d'attualità: proprio ieri l'ong giovanile Junior Chamber International (JCI), con il sostegno di Swisstransplant, ha lanciato una iniziativa popolare che chiede appunto di passare a questo modello, già applicato da Francia, Austria e Italia, secondo cui l'espianto di organi è sempre consentito in assenza di un esplicito rifiuto.

Più in dettaglio, la nuova legge che entrerà in vigore a metà novembre prevede una definizione più precisa del momento in cui può intervenire la richiesta agli stretti congiunti di prelevare organi, tessuti o cellule dalla persona deceduta.

Vengono inoltre precisate le condizioni alle quali sarà possibile, in caso di mancanza di discernimento del donatore, adottare provvedimenti medici preparatori in vista di un prelievo di organi.

Oggi il governo ha inoltre adottato altre modifiche che non sono direttamente legate alla revisione della legge sui trapianti. Con una nuova ordinanza l'esecutivo ha disciplinato i trapianti incrociati di reni tra vivi.

Se per motivi immunologici un paziente non può accettare il rene di una persone che intende donarglielo, viene organizzato un trapianto incrociato tra altre coppie con lo stesso problema. L'ordinanza definisce come devono essere determinate le combinazioni e quali hanno la precedenza. L'obiettivo è trovare un organo adatto per il maggior numero possibile di pazienti.