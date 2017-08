Cham Paper Group: aumenta utile nel primo semestre

Cham Paper Group ha più che raddoppiato a 7,1 milioni di franchi il suo utile netto nel primo semestre del 2017, dopo i 3,3 milioni di un anno fa. Il fatturato del fabbricante attivo nella produzione di carte con sede nel canton Zugo è però in calo.

I ricavi sono stati infatti pari a 99,2 milioni di franchi (-4,4%), ha precisato oggi la holding. Come annunciato nelle previsioni pubblicate in luglio, il risultato prima di interessi e imposte (EBIT) è quasi raddoppiato passando in un anno da 5,2 a 9,95 milioni di franchi.

Per quanto riguarda il resto dell'esercizio, la direzione di Cham Paper Group si aspetta una domanda solida sul mercato della carta, malgrado l'aumento del prezzo della pasta per la carta.