Charles Vögele è oggetto di un'OPA del gruppo Sempione Retail

Quest'ultimo offre 6,38 franchi per ogni azione al portatore, pari ad un plusvalore del 2,1% rispetto al corso di chiusura di venerdì scorso, secondo un comunicato pubblicato oggi dalle due imprese. Dopo un'analisi approfondita delle condizioni proposte, il consiglio d'amministrazione di Charles Vögele raccomanda di accettare l'offerta.

Il via libera data dagli amministratori della società con sede a Pfäffikon (SZ) si basa in particolare sul contesto attuale di un settore in trasformazione. Per questo Charles Vögele ritiene che un rilevamento da parte di Sempione Retail e una collaborazione con OVS, che è uno degli investitori, dovrebbe permettere un ritorno alle cifre nere.

Nel primo semestre 2016, Charles Vögele ha registrato una perdita netta di 32 milioni di franchi, inferiore comunque ai 36 milioni registrati nei primi sei mesi del 2015. Il fatturato è sceso del 3,6% a 378 milioni di franchi. Il gruppo ha avviato misure di ristrutturazione per migliorare la redditività.