Ciclo mestruale non influenza capacità cognitive, studio Uni Zurigo

Le variazioni ormonali legate al ciclo mestruale non influenzano le capacità cognitive delle donne. Una ricerca effettuata all'Università di Zurigo smonta un pregiudizio legato a precedenti studi che hanno rivelato lacune a livello metodologico.

"Come specialista di medicina riproduttiva e psicoterapeuta incontro spesso donne che hanno l'impressione che il ciclo mestruale influenzi il loro benessere e la capacità di pensare", afferma la ricercatrice Brigitte Leeners, dell'Ospedale universitario di Zurigo, in un articolo pubblicato sulla rivista specializzata "Frontiers in Behavioral Neuroscience".

La ricerca diretta da Leeners, realizzata assieme a un team di collaboratori a Zurigo e ricercatori tedeschi, ha provato a verificare se queste impressioni soggettive fossero dimostrabili scientificamente. Precedenti studi su questo argomento avevano mostrato una certa influenza dei livelli ormonali sulle capacità cognitive, ma arrivavano a risultati contraddittori e peccavano di lacune di metodologia.

La nuova ricerca ha preso in esame 68 donne, un numero più importante di quanto fatto finora. Durante le varie fasi del ciclo mestruale, a queste donne è stato misurato il livello ormonale e sono stati esaminati altri tre aspetti legati alle capacità cognitive: memoria del lavoro, capacità di concentrarsi contemporaneamente su due cose e distorsione cognitiva.

Risultato: i livelli fluttuanti di estrogeno, progesterone e testosterone non hanno un'influenza tangibile sulle facoltà mentali. E anche quando un ormone sembrava avere un effetto durante un ciclo mestruale, questa situazione non ha potuto essere verificata durante il ciclo successivo.

Eccezioni individuali possono sempre esistere, ma non sono la regola, sottolinea l'autrice dello studio.