Cina: +10 mld dollari titoli Tesoro Usa maggio, a 1.102 mld

I dati del Tesoro Usa sono in linea con il trend di crescita per i cinque mesi di fila a giugno delle riserve valutarie di Pechino, in scia - secondo la State Administration of Foreign Exchange - alla stabilità di flussi dei capitali sia in entrata sia uscita, insieme all'apprezzamento degli asset non denominati in dollari.

Strappato il primato a ottobre 2016, il Giappone si conferma il primo creditore con titoli di Stato Usa in salita a maggio di 4,4 miliardi, a quota 1.111,3.

Lo stock di debito americano posseduto all'estero ha avuto nello stesso mese un incremento a 6.123,6 miliardi, contro i 6.073,7 miliardi di aprile.