Cina: -6,1% export dicembre, saldo scende a 40,8 mld dollari

A novembre le esportazioni, dopo un lungo digiuno, erano tornate positive (+0,1%), con le importazioni a quota +6,7%.

Dai dati diffusi dall'amministrazione delle Dogane, inferiori alle attese degli analisti, emergono segnali critici in vista delle possibili tensioni commerciali sotto la presidenza Usa di Donald Trump, visto che gli Stati Uniti costituiscono la prima fonte di attivo per l'interscambio cinese. Il tycoon, infatti, ha più volte detto di voler spingere le società americane a riportare in patria la produzione delocalizzata in Cina.