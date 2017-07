Cina: ambasciatore USA all'ONU, "con Liu perso esempio libertà"

"Abbiamo perso un esempio per la libertà e un'ispirazione per coloro che vogliono la democrazia in tutto il mondo": con queste parole l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, ha commentato la morte del premio Nobel per la Pace cinese Liu Xiaobo.