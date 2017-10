Cina: aperti lavori 19esimo congresso Partito comunista

Il segretario generale, nonché presidente cinese, Xi Jinping ha iniziato la sua relazione dedicata ai cinque anni passati e alle prospettive del prossimo quinquennio e oltre. Xi, nelle attese, dovrebbe rafforzare i suoi poteri quale ''core leader'', nucleo del Partito.

Le prospettive della Cina ''sono luminose ma restano sfide impegnative'', ha affermato Xi. Negli ultimi 5 anni, ha ricordato, il prodotto interno lordo è aumentato da 54'000 miliardi di yuan a quota 80'000, pari a 12'100 miliardi di dollari circa.

La Cina manterrà il tasso di crescita della sua economia "a un passo medio-alto", ha aggiunto, ponendo poi l'accento sul fatto che "il socialismo con caratteristiche cinesi è entrato in una nuova era" e che la Cina "resta la più grande nazione in via di sviluppo".

Raggiungere il rinnovamento della Cina non sarà "come una passeggiata nel parco". Nel suo intervento Xi ha rimarcato che il "sogno cinese" richiede una lotta decisa alle contraddizioni e forte impegno su progetti e cause. Il traguardo finale è la costruzione di una "grande e moderna nazione socialista".

La Cina "diventerà solo e sempre più aperta" e le barriere di ingresso agli investimenti stranieri saranno ulteriormente abbassate. Nel discorso di apertura il segretario generale ha assicurato che "la porta della Cina è stata aperta e non sarà chiusa, ma si aprirà di più''. Xi ha parlato di continuazione del processo di "liberalizzazione dei cambi e dei tassi d'interesse".

Il Partito comunista cinese "deve mantenere l'assoluto controllo sulle forze armate", ha poi detto ancora, assicurando che il Partito "si opporrà a ogni azione che metta a rischio la leadership". Pechino deve poi "mantenere una ampia autorità centrale su Hong Kong e Macao".