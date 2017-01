Cina: crollo parziale in miniera carbone, 9 vittime

Per accertare le cause dell'incidente, riferisce l'agenzia Nuova Cina, è stata avviata un'indagine e dai primi rilievi è emerso che il crollo è capitato durante un ciclo di lavori di manutenzione. I soccorsi hanno permesso il recupero di uno dei minatori, portato in ospedale e ora in condizioni stabili.

La Cina è il principale Paese produttore e consumatore al mondo di carbone, con una rete di miniere ad altissimo rischio malgrado i miglioramenti fatti sul fronte della sicurezza.