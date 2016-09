Cina: Obama, sentenza su Mar Cina meridionale è vincolante

"Riconosco che possa sollevare tensioni, ma auspico che possa dare il via a discussioni su come sarà possibile progredire insieme in modo costruttivo per diminuire le tensioni e promuovere la democrazia e la stabilità nella regione", ha aggiunto, parlando al vertice dei Paesi dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean) in corso a Vientiane, nel Laos..

La Cina respinge la sentenza come priva di significato. Prendono parte al vertice dell'Asean, i dieci Paesi asiatici del sud est e Stati Uniti, Giappone, Cina, Corea del sud, India, Australia, Nuova Zelanda e Russia.

In discussione oggi anche i recenti test missilistici della Corea del Nord e il terrorismo. La Cina, ha sancito la Corte in risposta a un ricorso presentato da Manila nel 2013, "non ha alcun diritto storico sulle isole del Mar Cinese Meridionale" e ha violato la sovranità delle Filippine costruendo atolli artificiali.