Cina: scuole chiuse e voli cancellati, Paese nella morsa dello smog

I livelli di particolato fine a Pechino - inquinante particolarmente invasivo per i polmoni - oggi sono stimati in 345 microgrammi per metro cubo, secondo l'ambasciata Usa mentre il livello massimo di sicurezza, secondo l'Oms, si attesta sui 25 microgrammi.

Le strade e i luoghi pubblici sono vuoti dopo che le autorità hanno chiuso le scuole e le principali vie di comunicazione. "Io indosso una mascherina anche al chiuso perché qui l'aria non è che sia migliore - ha detto un addetto alla reception di un ospedale di Pechino - Se questo problema non migliora nel giro di poco tempo, dovrò spostare la mia famiglia".

Nella provincia centrale di Henan i voli allo Zhengzhou Xinzheng International Airport hanno subito ritardi a causa della scarsa visibilità scesa questa mattina a 50 metri. Circa 180 voli erano già stati cancellati negli ultimi due giorni in questo scalo e molti ritardi si sono registrati negli aeroporti di altre città.

Nel frattempo, una poesia sugli effetti negativi dello smog sulla salute, scritta da Zhao Xiaogang, vicecapo di chirurgia toracica presso lo Shanghai Pulmonary Hospital, si è diffusa sui social media cinesi negli ultimi giorni.

Secondo le statistiche ufficiali dal 2012, 569mila persone in Cina sono morte di cancro al polmone ogni anno, tuttavia alcuni esperti sostengono che i numeri reali sono molto più alti.