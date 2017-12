Cina supera Usa nel 2032, diventa prima economia mondo

La Cina supererà gli Stati Uniti nel 2032, diventando la prima economica la mondo. Ma è tutta l'Asia che avanza: l'economia dell'India batterà quelle britannica e francese il prossimo anno affermandosi come il quinto colosso mondiale.

A scattare la fotografia dei 'grandi sorpassi' asiatici è il Center for Economics and Business Research , secondo il quale nel 2027 l'India supererà anche la Germania come terza economia al mondo. Nel 2032 la Corea del Sud e l'Indonesia entreranno nella top ten, sostituendo Italia e Canada.