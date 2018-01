Cina: Xi in mimetica, apre manovre militari invernali

Nel discorso d'apertura di mercoledì, rivolto a 7.000 soldati schierati e ad altri 4.000 collegati nel Paese, Xi ha invitato a "essere pronti in ogni momento" continuando l'addestramento per vincere le guerre moderne senza temere "sofferenze e morte".

L'obiettivo è di trasformare forza scientifica e tecnologica in capacità al combattimento, con l'instabilità della penisola coreana e situazioni critiche nel mar Cinese meridionale.

Xi, segretario generale del Pcc, è il primo leader a dare disposizioni a manovre di addestramento come presidente della Commissione centrale militare dalla fondazione della Repubblica popolare, mostrando che la "prontezza al combattimento è adesso la missione strategica per i militari cinesi", ha osservato con il Global Times Xu Guangyu, generale in pensione e advisor della China Arms Control and Disarmament Association.