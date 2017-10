Cinema: morta a 100 anni Danielle Darrieux

Dall'età di 14 anni, quando ancora adolescente recitò in "Alle porte del gran mondo" (1931) fino al più recente, "8 donne e un mistero" (2001), Danielle Darrieux è stata protagonista di oltre 100 lungometraggi.

Nel 1935 sposò il regista francese Henri Decoin, poi il successo di "Mayerling" (1936) le spalancò le porte di Hollywood. Recitò allora al fianco di Douglas Fairbanks jr in "Allora la sposo io" (1938) ma dopo un anno decise di tornare in patria e ruppe il contratto con gli Studios. Fu riaccolta come un'eroina e diventò la musa di registi come Claude Autant-Lara, con il quale fu protagonista di film come "Il rosso e il nero" e "Occupati di Amelia". Fra i suoi successi, "L'Amante di Lady Chatterley" e "Il piacere".

Durante la guerra divorziò da Decoin e sposò Porfirio Rubirosa, diplomatico e playboy che fu catturato in seguito dai nazisti. Fu la Darrieux a ottenerne il rilascio dopo aver accettato di compiere un viaggio promozionale a Berlino.