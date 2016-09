Cinema: muore Alexis Arquette, attivista transgender

Nata nel 1969 come uomo con il nome di Robert, nel 2006 ha scelto di diventare donna con il nome di Alexis. Attivista per i diritti dei transgender, ha recitato in numerose pellicole, tra cui 'Ultima fermata a Brooklyn', 'Pulp Fiction', 'amici per gioco, amici per sesso' e 'Su e giù per Beverly Hills'.

A 12 anni Alexis è apparsa nel video musicale 'She's a Beauty' della rock band americana The Tubes. Artista versatile, si è dedicata alla pittura oltre che alla recitazione. Nel 1989 ha impersonato il giovane sensitivo Georgette, nel film Ultima fermata Brooklyn.

In seguito, ha recitato per 'La sposa di Chucky' e 'Prima o poi me lo sposo'. Tanti i messaggi di cordoglio e di affetto sui social: dal cantautore Boy George all'attrice Roseanne Barr.

"Sarai per sempre la mia eroina" scrive il fratello David sulla sua pagina social. ''Alexis nasce come Robert, nostro fratello. Lo abbiamo apprezzato fin dal momento in cui è arrivato. Ma è stato per noi più di un fratello, è stato il nostro grande maestro" scrive ancora su Facebook il fratello. ''Nel momento in cui Alexis è diventata donna, ci ha insegnato la tolleranza e l'accettazione. Mentre si muoveva lungo il suo processo, è diventata nostra sorella e ci ha fatto capire cosa sia il vero amore''.

E sul suo profilo Twitter, Patricia Arquette le dedica la canzone 'Starman' di David Bowie.