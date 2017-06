Cinema: rivoluzione Star Wars, la regia a Ron Howard

I due registi hanno avuto divergenze di vedute con lo sceneggiatore Lawrence Kasdan. Il licenziamento dei due ha scombussolato Hollywood viste le riprese avanzate: si è trattato di un caso quasi senza precedenti.

Sempre secondo Hollywood Reporter, Howard si incontrerà prossimamente con gli attori, Alden Ehrenreich, Donald Glover, Woody Harrelson, Emilia Clarke e Thandie Newton e le riprese continueranno per altre tre settimane e mezzo.

Al momento non è stato scelto ancora un titolo per il prossimo film con protagonista Ian Solo, ambientato prima della trilogia originale, in cui il personaggio sarà interpretato da Alden Ehrenreich.