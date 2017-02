Cinema: Tom Hanks diventa scrittore, in arrivo racconti brevi

Tom Hanks debutta in libreria con una serie di racconti brevi intitolati "Uncommon Type: Some Stories". Il libro uscirà il 24 ottobre e sarà pubblicato da Knopf. Si tratta di 17 storie, ciascuna delle quali scritta in qualche modo con una macchina da scrivere diversa.