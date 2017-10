Cinema: Weinstein accusato molestie sessuali, si scusa

Weinstein, co-fondatore di Miramax, ha commesso molestie per circa tre decenni. "Riconosco che il modo in cui mi sono comportato con colleghe in passato ha provocato molto dolore e per questo mi scuso sinceramente", si legge in una nota inviata dal produttore al New York Times.