Cinesi comprano Outfit7 per 1 miliardo di euro

Outfit 7, azienda slovena ideatrice dell'app mobile di successo al livello mondiale Talking Tom, è stata rilevata dalla società cinese United Luck Group Holdings Limited, controllata da Ou Yaping, che ne ha acquistato il 100% per poco meno di un miliardo di euro.

Si tratta della singola transazione finanziaria più alta di sempre per un'azienda fondata in Slovenia o da cittadini sloveni. Lo riferisce l'agenzia di stampa slovena Sta, citando l'ufficio stampa dell'azienda che ha confermato la notizia. Da qualche mese circolavano voci sul possibile coinvolgimento della società cinese in Outfit 7.

Fondata nel 2009, con sede a Cipro e operazioni in Slovenia, Regno Unito e Cina, Outfit 7 vanta più di cinque miliardi di download delle sue app. I fondatori, Iza e Samo Login, sono attualmente le persone più ricche dell'intera Slovenia.

Talking Tom and friends, il gioco interattivo per dispositivi mobili che ha per protagonista un gatto che ripete le parole dettate dall'utente, è il prodotto più noto dell'azienda.