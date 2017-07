Cipro: Guterres, falliti i colloqui sulla riunificazione

Non c'è accordo sulla riunificazione di Cipro. Lo ha annunciato oggi il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, al termine di una lunga serie di colloqui tra le parti in Svizzera.

"Sfortunatamente, non è stato possibile raggiungere un'intesa e i lavori si sono chiusi senza una soluzione che ponga fine a questa crisi drammaticamente duratura", ha detto Guterres ai giornalisti.

Il segretario generale però non ha rinunciato alla possibilità di riunire attorno ad un tavolo ancora una volta le due parti, con il presidente greco-cipriota Nicos Anastasiades e il leader turco-cipriota Mustafa Akinci.

Il negoziato in Svizzera "è chiuso, ma ciò non vuol dire che non possano essere sviluppate nuove iniziative", ha aggiunto Guterres.