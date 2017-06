Cliniche Hirslanden rilevano "Clinique des Tilleuls" a Bienne

Il gruppo Hirslanden rafforza la sua presenza in Romandia: ha infatti rilevato il 64% del pacchetto azionario della "Clinique des Tilleuls" a Bienne. L'importo dell'operazione non è stato divulgato.

Nella battaglia per aggiudicarsi l'istituto, Hirslanden ha avuto la meglio su Swiss Medical Network, filiale del gruppo friburghese Aevis Victoria, che è riuscita ad assicurarsi solo il 28% dei titoli, precisa oggi la Clinica di Bienne in una nota.

La gestione della clinica continuerà normalmente e tutto il personale - circa 80 medici e 430 dipendenti - mantiene le sue funzioni, precisa la nota. Il gruppo zurighese controlla così adesso 17 strutture in Svizzera, ripartite in undici cantoni. Non è presente in Ticino e neppure nei Grigioni.