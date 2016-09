CN: abolito obbligo corsi per detentori di cani

È lo stesso Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a sostenere che non ci sono dati concreti che comprovano l'efficacia dell'obbligatorietà, ha ricordato Marcel Dettling (UDC/SZ). Molti proprietari di cani, il 20%, non ha partecipato ad alcun corso, ha aggiunto lo zurighese.

A nome della commissione, Andrea Gmür-Schönenberger (PPD/LU) ha invano invitato i colleghi ad adottare una versione edulcorata della mozione Noser, con la quale si voleva esentare chi non acquista un cane per la prima volta dall'assolvere non solo la parte teorica del corso obbligatorio (come già avviene ora) ma anche quella pratica. In altre parole, i corsi sarebbero stati obbligatori solo per chi non ha mai posseduto un cane.