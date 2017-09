CN: bocciata tassa energetica per sostenere rinnovabili

Il Consiglio nazionale ha bocciato oggi - con 118 voti contro 58 - una iniziativa cantonale di Ginevra che mirava a introdurre una tassa sull'elettricità proveniente da fonti non rinnovabili per sostenere le energie verdi.

Per la maggioranza la tassa non è opportuna e altri progetti sono già in corso.

Non è la prima volta che il Parlamento si occupa di tassa sull'elettricità proveniente da energie non rinnovabili, ha affermato Christian Imark (UDC/SO) a nome della commissione ricordando che iniziative simili erano state discusse nell'ambito della Strategia energetica.

Finora il Parlamento ha però sempre ritenuto le soluzioni propose non sufficientemente efficaci vista la situazione attuale del mercato. Il problema, ha sostenuto Imark, è che una tassa sull'elettricità graverebbe sulla piazza economica svizzera comportando l'aumento dei prezzi. Andrebbe inoltre esaminata la compatibilità internazionale di simili balzelli.

Imark ha inoltre affermato che nell'ambito della Strategia reti elettriche, il Parlamento sta già discutendo proposte per sostenere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili indigene. A ciò si aggiunge la revisione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico la cui consultazione sarà svolta nella seconda metà del 2018.