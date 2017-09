CN: iniziativa "alimenti equi" verso la bocciatura

È tutto in salita il cammino dell'iniziativa popolare "Per alimenti equi" dei Verdi all'esame oggi del Consiglio nazionale.

Secondo la maggioranza del plenum, che voterà solo giovedì, la proposta è inutile, di difficile se non impossibile applicazione e contraria agli accordi commerciali internazionali sottoscritti dalla Confederazione.

Come indicato, la Camera del popolo esprimerà una raccomandazione di voto solo giovedì quando si saranno espressi tutti gli oratori (26 annunciati). Stando alle indicazioni dei gruppi parlamentari e sulla scorta dei primi interventi, l'iniziativa difficilmente sarà adottata, così come anche il controprogetto diretto.

L'iniziativa gode del sostegno dei soli ecologisti e di una parte dei socialisti, mentre tutti gli altri partiti sono contrari. Il controprogetto, oltre ai Verdi, viene sostenuto da parte dei socialisti e dei Verdi liberali: troppo pochi per far pendere la bilancia dalla parte dei favorevoli.

L'iniziativa dei Verdi intende promuovere la produzione di cibo - il 50% importato dall'estero - proveniente da un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, della protezione degli animali e di condizioni di lavoro eque. Il testo mira in particolare a ridurre le ripercussioni sull'ambiente del trasporto e del deposito, oltre che lo spreco di alimenti.

La maggioranza del plenum, seppur giudicando tali obiettivi "lodevoli" in sé, ne chiede la bocciatura poiché racchiude un potenziale conflitto con il diritto commerciale internazionale. Inoltre, l'iniziativa è difficilmente applicabile dato che il controllo delle condizioni di fabbricazione di tutti i prodotti importati sarebbe molto oneroso. Insomma, l'iniziativa rischia di far rincarare in prodotti importati incitando, paradossalmente, il turismo degli acquisti.